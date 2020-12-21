"Кто был самым сильным соперником? Я могу сказать, кто был самым неудобным. Это Ференцварош! Последняя игра мне показалась самой тяжелой.

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Ювентус и Барселона дают играть. Они здорово контролируют мяч, но с ними появляются свободные зоны. С ними интересно и в какой-то степени удобно играть. Да, после ошибок трудно отбирать мяч, но это уже наши проблемы, связанные с несовершенством в техническом аспекте.

А вот венгры в Киеве именно что не давали играть – перекрыли кислород, постоянно сидели на ноге, противная команда в хорошем смысле этого слова. К киевской игре нас подводили так, словно после нее идет знак "равно" – сумма, сумма, сумма и итог. То есть то, что будет в остатке. Сильно давил конечный итог.

И если вспоминать саму игру, в первом тайме мы совершили много ошибок. Понятно, что в этом немалая заслуга Ференцвароша, но это еще раз свидетельство того, что психологически мы были скованы. Ференцварошу терять было нечего, они шли четвертыми после пяти туров, а мы могли опуститься на последнее место", – цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал "Футбол".

Напомним, киевляне финишировали третьими в группе ЛЧ с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем. Теперь Динамо будет противостоять Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы – матчи состоятся 18 и 25 февраля следующего года.

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