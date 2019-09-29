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Когда Ярмоленко наберет свою лучшую форму, защитники АПЛ должны волноваться, – официальный сайт Вест Хэма

29 сентября 23:28 37 Читати українською
Когда Ярмоленко наберет свою лучшую форму, защитники АПЛ должны волноваться, – официальный сайт Вест Хэма
Андрей Ярмоленко / Getty

Официальный сайт Вест Хэма проанализировал игру Андрея Ярмоленко после длительного перерыва, связанного с травмой ахилла. Украинец уже забил 3 гола в АПЛ.

"Выдающийся недавний вклад Андрея Ярмоленко не должен удивлять никого, кто следил за карьерой украинца. Не заблуждайтесь, наш седьмой номер – топ-игрок.

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Это человек, чья левая нога является одной из самых убийственных в мировом футболе, поскольку болельщики Вест Хэма и соперники клуба с опозданием обнаруживают это.

Подписание Себастьяна Алле и Пабло Форналса, возможно, затмили возвращение 29-летнего футболиста после девятимесячного восстановления от полученной прошлой осенью травмы ахилла, но ни один игрок не прибавил больше в атаке "молотобойцев" в своих первых шести матчах премьер-лиги, чем сам Ярмоленко.

Серьезная травма, которую он получил, играя против Тоттенхэма в октябре 2018 года, отбросила его назад, но это не повлияло на его способность выступать на высшем уровне. Защитники могут предсказать его действия, но они, как правило, не могут ничего с этим поделать. Кроме того, Ярмоленко создает пространство для молниеносного Райана Фредерикса.

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Реакция одноклубников и персонала после его гола в домашнем матче с «Норвичем» показала, насколько популярным является постоянно улыбающийся вингер. Такие же чувства к нему испытывают фаны на трибунах.

Андрей Ярмоленко в хорошей форме, но пока не в лучшей. Когда он вернет ее, защитники премьер-лиги должны будут волноваться", – говорится на официальном сайте Вест Хэма.

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