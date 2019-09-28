toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ

Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

19:37 291 Читати українською
Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча
Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм не сумел обыграть Борнмут в рамках 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Борнмут – Вест Хэм.

Открыл счет в отчетном матче украинец Андрей Ярмоленко. Однако в начале второго тайма Вест Хэм уже уступал. Спас "молотков" от поражения точный удар Крессвелла на 74-й минуте.

Вест Хэм вышел на 3-е место АПЛ – Ярмоленко забил гол и стал лучшим игроком выездного матча

После 7-и туров Вест Хэм набрал 12 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. У Борнмута осталось 11 пунктов и седьмая позиция.

blog_ava
Хацкевич: Гусев взял Гармаша за майку и завел в туалет – сейчас такого лидера в Динамо нет
11:16
919
Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Борнмут Борнмут Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
58
мин
Сассуоло
21:45
Аталанта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук