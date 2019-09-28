Борнмут – Вест Хэм – 2:2 – видео голов и обзор матча

Вест Хэм не сумел обыграть Борнмут в рамках 7-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Борнмут – Вест Хэм.

Открыл счет в отчетном матче украинец Андрей Ярмоленко. Однако в начале второго тайма Вест Хэм уже уступал. Спас "молотков" от поражения точный удар Крессвелла на 74-й минуте.

Вест Хэм вышел на 3-е место АПЛ – Ярмоленко забил гол и стал лучшим игроком выездного матча

После 7-и туров Вест Хэм набрал 12 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. У Борнмута осталось 11 пунктов и седьмая позиция.