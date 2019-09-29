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Коли Ярмоленко набере свою найкращу форму, захисники АПЛ повинні хвилюватись, – офіційний сайт Вест Хема

29 вересня 23:28 454 Читать на русском
Коли Ярмоленко набере свою найкращу форму, захисники АПЛ повинні хвилюватись, – офіційний сайт Вест Хема
Андрій Ярмоленко / Getty

Офіційний сайт Вест Хема проаналізував гру Андрія Ярмоленка після довготривалої перерви, пов'язаної з травмою ахілла. Українець вже забив 3 голи в АПЛ.

"Видатний нещодавній внесок Андрія Ярмоленка не повинен дивувати нікого, хто стежив за кар'єрою українця. Не робіть помилки, наш сьомий номер – топ-гравець.

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Це людина, чия ліва нога є однією з найбільш убивчих в світовому футболі, оскільки вболівальники Вест Хема і суперники клубу із запізненням виявляють це.

Підписання Себастьяна Аллє і Пабло Форналса, можливо, затьмарили повернення 29-річного футболіста після дев'ятимісячного відновлення від отриманої минулої осені травми ахілла, але жоден гравець не додав більше в атаці "молотків" в своїх перших шести матчах Прем'єр-ліги, ніж сам Ярмоленко.

Серйозна травма, яку він отримав, граючи проти Тоттенхема в жовтні 2018 року, відкинула його назад, але це не вплинуло на його здатність виступати на найвищому рівні. Захисники можуть передбачити його дії, але вони, як правило, не можуть нічого з цим вдіяти. Крім того, Ярмоленко створює простір для блискавичного Раяна Фредерікса.

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Реакція одноклубників і персоналу після його голу в домашньому матчі з Норвічем показала, наскільки популярним є постійно усміхнений вінгер. Такі ж почуття до нього відчувають фани на трибунах.

Андрій Ярмоленко в хорошій формі, але поки не в найкращій. Коли він поверне її, захисники Прем'єр-ліги повинні будуть хвилюватися", – йдеться на офіційному сайті Вест Хема.

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