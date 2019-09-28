Вест Хэм спасся от поражения – Ярмоленко забил гол и стал лучшим игроком выездного матча АПЛ

Борнмут и Вест Хэм разошлись миром (2:2) в 7-м туре чемпионата Англии. Андрей Ярмоленко вышел с первых минут. Счет и отчет матча АПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Борнмут – Вест Хэм на "Футбол 24", стартовал в 17:00 по киевскому времени. Посреди недели оба клуба вылетели из Кубка лиги, потерпев сухие поражения на выезде. Команды Хау и Пеллегрини стали открытием старта сезона в АПЛ. Вест Хэм завоевал 11 очков и по набранным делил 3-5 места, а Борнмут шел шестым, имея балл меньше. Они опережали таких грандов Премьер-лиги, как Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед и Челси.

Борнмут – Вест Хэм: онлайн-трансляция матча с Ярмоленко в основе

"Молот" в выездных матчах АПЛ не проигрывали 5 с половиной месяцев. Впрочем, дома Вест Хэм набирал больше – Ярмоленко принес своими голами уже 6 очков. "Вишенки", напротив, дома демонстрировали худшие результаты: 4 пункта добыли, 5 – потеряли. За всю историю противостояния команд лондонцы выиграли только 1 гостевой матч на Виталити Стэдиум, а еще по 2 раза проигрывали и делили очки. В целом же Вест Хэм набрал всего 2 балла за 5 последних игр отчетных соперников в рамках АПЛ.

Ярмоленко заработал первый угловой в матче, но подача Форналса не содержала в себе остроту. На 8-й минуте Андрей получил болезненное повреждение после удара сзади. Страшновато, но похоже, обошлось все. А на 10-й украинец открыл счет. Алле сбросил закидушку Андерсона в центр штрафной, экс-динамовец поставил корпус, развернулся и пробил в дальний.

GOAL Bournemouth 0-1 West Ham (10 mins)



Yarmolenko takes the ball in the area, twists and slots it into the left-hand side of the goal #BOUWHU



pic.twitter.com/7Wq2AVILk3 — EPL World English (@EPLWorldUK) September 28, 2019

Борнмут отыгрался спустя 7 минут. Джошуа Кинг расстрелял Фабиански с нескольких метров, судья поднял флажок, однако VAR отменил офсайд, и гол был засчитан. Экс-форвард Ливерпуля Соланке не попал ударом головой, а Фабиански травмировался, банально вводя мяч в игру после этого. Эпизод завершился красивым падением Ярмоленко, который едва не вырвался на свидание с голкипером. Арбитр выписал "горчичник" Рико – Диего не согласился с решением судьи, намекая на симуляцию украинца. Вынужденная замена вратаря. По одному точному удару нанесли команды за первые 45 минут до компенсированного времени – была стопроцентная реализация.

На 45+1-й Ярмоленко классно потянул мяч и отдал под прострел Фредериксу. Форналс и Андерсон поочередно пробивали, но не сумели переиграть защитника и вратаря. Огбонна замыкал подачу с угла поля – не попал с пределов вратарской. Игрок сборной Украины стал лучшим среди всех игроков на поле до перерыва по оценке статистического портала Whoscored (7,1) и уступил лишь одноклубнику Андерсону (7,3) по версии Sofascore (7,2). Андрей выиграл половину единоборств, неплохо работал на оборону, отдал 17 точных пасов (89% успешности), заработал на себе 2 фола и превзошел партнеров в прицельности дальних пасов (3 из 3). Бывший динамовец пробежал 5,5 км, совершил 7 спринтов и развил максимальную скорость до 32 км/ч.

В начале второй половины Ярмоленко застрял на границе своей штрафной, благодаря чему Каллум Уилсон ушел от офсайда и классным ударом прошил Роберто Хименеса. Украинский вингер отдает свой первый ключевой пас под удар Форналсу, но испанца снова заблокировали. Очередная быстрая контра Борнмута завершилась дальним ударом. Сантиметры решают судьбу эпизода в пользу лондонцев. Однако уже на 54-й Аке забил третий. Рефери отменил взятие ворот из-за офсайда Соланке, который просто стоял перед вратарем.

Форналс и Андерсон классно разобрались слева, через Алле мяч перевели на Ярмоленко, а наш футболист минимально перекрутил удар в дальний угол. Трибуны Виталити Стэдиум в один голос выдохнули – наконец-то заставил Вест Хэм их понервничать после перерыва. Роскошно выбегает Борнмут в контры. Еще один удар из-за пределов штрафной завершается не очень уверенным сейвом Роберто. Блестящий навесной пас отдал Ярмоленко после индивидуального прохода на 70-й, однако Фелипе Андерсон не смог прошить Ремсдейла ударом в упор. Едва ли не каждая атака хозяев приводит к моменту. Харри Уилсон отдал гениальный пас в разрез, но Каллум Уилсон не смог переиграть Роберто в ближнем бою.

И снова Ярмоленко! Замечательный проникающий пас Андрея на Андерсона, бразилец тонко сбрасывает назад, а Кресвелл расстреливает – 2:2, предголевая передача у украинца. Кресуэлл и Кинг держали друг друга за футболки. VAR помог проверить эпизод, пенальти не будет. Ярмоленко стал игроком матча - Sofascore выставил ему 8,1. Кроме забитого гола и ключевого паса при втором взятии ворот экс-игрок Боруссии Д был близок к дублю и прямому ассисту. Никто не был более продуктивным чем украинец в этот день на стадионе Борнмута, но взять почти неприступную крепость его команда не смогла и в этот раз.