Итальянский тренер Антонио Конте считает, что добьется успехов, когда вернется к работе.

"Когда я вернусь, всем остальным будет очень трудно... Я буду готов дать бой.

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После Тоттенхэма я пообещал посвятить время семье, это выбор образа жизни. Однажды я хотел бы тренировать команду, которая недавно что-то выиграла", – цитирует итальянца. Фабрицио Романо.

Напомним, что Антонио Конте недавно звали возглавить Наполи, но он отказался от предложения. Ранее итальянский специалист работал с Ювентусом, Интером, Челси и Тоттнехэмом. Вместе с "синими" он завоевывал титул чемпиона АПЛ.

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