Італійський тренер Антоніо Конте вважає, що досягне успіхів, коли повернеться до роботи.

"Коли я повернуся, всім іншим буде дуже важко... Я буду готовий дати бій.

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Після Тоттенхема я пообіцяв присвятити час сім'ї, це вибір способу життя. Одного разу я хотів би тренувати команду, яка нещодавно щось виграла", – цитує італійця Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Антоніо Конте нещодавно кликали очолити Наполі, але він відмовився від пропозиції. Раніше італійський фахівець працював з Ювентусом, Інтером, Челсі та Тоттнехемом. Разом з "синіми" він здобував титул чемпіона АПЛ.

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