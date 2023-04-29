Ракув разбил Лехию в поединке 30-го тура чемпионата Польши, в котором голом отметился и Владислав Кочергин. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2022/23, 30-й тур

Ракув – Лехия – 4:0

Голы: Пьясецки, 45, Кочергин, 76, Папаниколау, 81, Гутковскис, 90

Ракув продолжает шагать к чемпионству, на своем пути теперь разбив Лехию. Первый тайм был не из лучших, ведь забить удалось только перед самым перерывом.

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Уже в середине второго тайма Кочергин удвоил преимущество. Тудор разрезным пасом нашел украинца в штрафной, а тот обыграл вратаря и отправил мяч в ворота. На этом Ракув не остановился, забив еще дважды усилиями Папаниколау и Гутковскиса.

Таким образом, Ракув набрал 71 пункт и сохранил дистанцию в 11 очков от второго места за 4 тура до финиша. Для Кочергина это был 5 гол в 28 матчах Экстраклясы – Владислав еще записал 2 ассиста в свой актив в чемпионате.

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