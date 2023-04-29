Ракув розбив Лехію в поєдинку 30-го туру чемпіонату Польщі, в якому голом відзначився і Владислав Кочергін. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2022/23, 30-й тур

Ракув – Лехія – 4:0

Голи: П'ясецкі, 45, Кочергін, 76, Папаніколау, 81, Гутковскіс, 90

Ракув продовжує крокувати до чемпіонства, на своєму шляху тепер розбивши Лехію. Перший тайм був не з найкращих, адже забити вдалось лише перед самою перервою.

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Вже в середині другого тайму Кочергін подвоїв перевагу. Тудор розрізним пасом знайшов українця в штрафному, а той обіграв воротаря та відправив м'яч у ворота. На цьому Ракув не зупинився, забивши ще двічі зусиллями Папаніколау та Гутковскіса.

Таким чином, Ракув набрав 71 пункт та зберіг дистанцію в 11 очок від другого місця за 4 тури до фінішу. Для Кочергіна це був 5 гол у 28 матчах Екстракляси – Владислав ще записав 2 асисти до свого активу в чемпіонаті.

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