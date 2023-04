Чемпионат Италии 2022/23, 32-й тур

Лечче – Удинезе – 1:0

Гол: Стрефецца, 62 (пен)

Специя – Монца – 0:2

Голы: Чуррия, 21, Карлос Августо, 90+3

Коваленко попал в стартовый состав Специи на домашний матч против Монцы. Первый тайм – это настоящая трагедия для Виктора. Украинец уже на 2-й минуте должен был открывать счет, открывшись под передачу с фланга на 11 метров, но вместо удара он махнул мимо мяча!

На 18-й же минуте Коваленко принял скидку от Шомуродова и расстреливал ворота с нескольких метров, однако попал в голкипера! Еще через две минуты он пытался пробить головой после скидки на линию вратарской - попытку заблокировали.

На 36-й минуте Коваленко мог ассистировать на Амиана, выполнив точную подачу с углового. Амиан пробил головой над перекладиной. На тот момент Специя уже горела в счете - а виновником в пропущенном голе стал наш Витя. Именно он не успел накрыть дальний удар Чуррии, который прилетел в дальний нижний угол. 0:1.

