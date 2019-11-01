Кобин рассказал, кого хотел бы видеть соперником в 1/4 финала Кубка Украины

Тренер Миная Василий Кобин прокомментировал победу своей команды над Львовом и поделился мечтами о будущем в турнире.

"Если откровенно, не ожидал, что команда элитного дивизиона будет играть с дебютантом Первой лиги вторым номером, оглядываясь на тылы. Поскольку в составе гостей хватало не только быстрых игроков, но и тех, кто может отдать разрезной пас, то в нескольких моментах нам было нелегко сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Конечно, Минаю пригодилось то, что в начале второго тайма львовяне остались в меньшинстве. Появилось больше возможностей, чтобы подолгу контролировать мяч и эффективно разыгрывать лишнего, к тому же сработали домашние заготовки во время розыгрыша стандартных положений. Считаю, что мы победили Львов заслуженно, и, признаюсь, очень приятно осознавать, что ты творишь историю, ведь ранее Минай так надолго на кубковой дистанции не задерживался. Хотелось бы пожелать, чтобы таких поединков, как этот было как можно больше. Ведь именно победы в подобных противостояниях помогают быстрее прогрессировать.

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Кого бы я хотел увидеть соперником Миная в четвертьфинале Кубка Украины? Неважно, потому что на этой стадии слабых визави уже не бывает. Единственное пожелание – чтобы мы играли на своем поле", – сказал Кобин в интервью официальному сайту УАФ.

Напомним, в матче 1/8 Кубка Украины Минай во втором тайме дожал Львов, забив два гола.

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