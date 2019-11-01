Кобін розповів, кого хотів би бачити суперником у 1/4 фіналу Кубка України

Тренер Миная Василь Кобін прокоментував перемогу своєї команди над Львовом та поділився мріями про майбутнє у турнірі.

"Якщо відверто, не очікував, що команда елітного дивізіону буде грати з дебютантом Першої ліги другим номером, озираючись на тили. Оскільки у складі гостей не бракувало не лише моторних гравців, а й тих, що можуть віддати розрізний пас, то в кількох моментах нам було нелегко зберегти свої ворота недоторканими.

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Звичайно, Минаю стало в пригоді те, що на початку другого тайму львів'яни залишились у меншості. З’явилося більше можливостей, аби подовгу контролювати м’яч і ефективно розігрувати зайвого, до того ж спрацювали домашні заготовки під час розіграшу стандартних положень. Вважаю, що ми перемогли Львів заслужено, і, зізнаюся, дуже приємно усвідомлювати, що ти твориш історію, адже раніше Минай так надовго на кубковій дистанції не затримувався. Хотілося б побажати, аби таких поєдинків, як цей, було якомога більше. Бо саме перемоги в подібних протистояннях допомагають швидше прогресувати.

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Кого б я хотів побачити суперником Миная у чвертьфіналі Кубка України? Немає значення, бо на цій стадії слабких візаві вже не буває. Єдине побажання – аби ми грали на своєму полі", – сказав Кобін в інтерв’ю офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, у матчі 1/8 Кубка України Минай у другому таймі дотис Львів, забивши два голи.

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