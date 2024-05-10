Определились комментаторы, которые будут работать на решающем поединке кубкового турнира.

Финал Кубка Украины, в котором встретятся Ворскла и Шахтер, будут комментировать Денис Босянок и Роман Бебех, сообщает официальный сайт УАФ.

Ворскла – Шахтер: определился официальный транслятор финала Кубка Украины – решающая дуэль будет в свободном доступе

Перед стартом игры и после ее завершения Бебех будет ведущим специальной кубковой студии со стадиона. Экспертами будут выступать Вячеслав Шевчук и Ия Андрущак (главный тренер Ворсклы U-19). Трансляция студии будет доступна на YouTube-канале ICTV.

К слову, Босянок сейчас служит в рядах ВСУ и последние два года как не брал в руки микрофон.

Напомним, финал Кубка Украины состоится 15 мая в Ровно на стадионе Авангард. Начало встречи в 19:00.

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