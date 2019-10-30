Кубок Украины: Минай выбил Львов, Десна в ярком матче победила Николаев – результаты матчей 1/8 финала

30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины 2019/20. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".
Кубок Украины 2019/20, 1/8 финала
Минай – Львов – 260
Голы: Допилка, 76, Гегедош, 82
Вилучення: Зубков, 49
Мариуполь – Олимпик – 1:0
Гол: Чурко, 90+5 (п)
Николаев – Десна – 2:4
Голы: Сондей, 17, Войцеховский, 60 – Картушов, 20, 90+2, Филлипов, 32, 64
Ингулец – СК Днепр-1 – 15:00
Колос – Ворскла – 17:00
Альянс – Горняк-Спорт – 18:00
Александрия – Заря – 18:00
Отчет о матче Динамо – Шахтер (19:30) читайте на "Футбол 24" отдельно.
Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины
Николаев шокировал Десну уже на 17-й минуте. После розыгрыша штрафного Ефим Конопля забыл в собственной штрафной Ивана Сондея, который открыл счет. Однако очень швитко черниговцы восстановили равновесие. Голкипер "корабелов" отбил мяч прямо на ногу Картушова, а Егору осталось поразить пустые ворота.
В середине первого тайма подопечные Александра Рябоконя вышли вперед. Опять не обошлось без ошибки. Защитники Николаева забыли вблизи 11-метровой отметки Александра Филлипова, а Никита Крюков уже не имел шансов спасти свою команду. На 60-й минуте хозяева отыгрались. На этот раз Войцеховский завершил стремительную контратаку. Но опять равновесие продержалось недолго. Голкипер Николаева совершил ужасную ошибку на подступах к штрафной, а Филлипов оформил дубль. Уже в компенсированное время точку в матче поставил Картушов – 4:2 в пользу Десны.
Минай на своем поле выбил представителя УПЛ. Львов почти весь второй тайм провел в меньшинстве после удаления Зубкова. Однако команда Василия Кобина сумела воспользоваться численным преимуществом лишь в конце матча. Сначала Олег Допилка открыл счет после подачи со штрафного, а затем Роберт Гегедош воспользовался суматохой во владениях Львова и удвоил преимущество минайцив.
Мариуполь только в компенсированное арбитром время сумел сломать сопротивление донецкого Олимпика. Подопечные Александра Бабича получили путевку в следующий раунд розыгрыша турнира благодаря голу Вячеслава Чурко, который реализовал пенальти.