Кубок Украины: Минай выбил Львов, Десна в ярком матче победила Николаев – результаты матчей 1/8 финала

30 октября проходят поединки 1/8 финала Кубка Украины 2019/20. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Кубок Украины 2019/20, 1/8 финала

Минай – Львов – 260

Голы: Допилка, 76, Гегедош, 82

Вилучення: Зубков, 49

Мариуполь – Олимпик – 1:0

Гол: Чурко, 90+5 (п)

Николаев – Десна – 2:4

Голы: Сондей, 17, Войцеховский, 60 – Картушов, 20, 90+2, Филлипов, 32, 64

Ингулец – СК Днепр-1 – 15:00

Колос – Ворскла – 17:00

Альянс – Горняк-Спорт – 18:00

Александрия – Заря – 18:00

Отчет о матче Динамо – Шахтер (19:30) читайте на "Футбол 24" отдельно.

Динамо – Шахтер: анонс матча Кубка Украины

Николаев шокировал Десну уже на 17-й минуте. После розыгрыша штрафного Ефим Конопля забыл в собственной штрафной Ивана Сондея, который открыл счет. Однако очень швитко черниговцы восстановили равновесие. Голкипер "корабелов" отбил мяч прямо на ногу Картушова, а Егору осталось поразить пустые ворота.

В середине первого тайма подопечные Александра Рябоконя вышли вперед. Опять не обошлось без ошибки. Защитники Николаева забыли вблизи 11-метровой отметки Александра Филлипова, а Никита Крюков уже не имел шансов спасти свою команду. На 60-й минуте хозяева отыгрались. На этот раз Войцеховский завершил стремительную контратаку. Но опять равновесие продержалось недолго. Голкипер Николаева совершил ужасную ошибку на подступах к штрафной, а Филлипов оформил дубль. Уже в компенсированное время точку в матче поставил Картушов – 4:2 в пользу Десны.

Минай на своем поле выбил представителя УПЛ. Львов почти весь второй тайм провел в меньшинстве после удаления Зубкова. Однако команда Василия Кобина сумела воспользоваться численным преимуществом лишь в конце матча. Сначала Олег Допилка открыл счет после подачи со штрафного, а затем Роберт Гегедош воспользовался суматохой во владениях Львова и удвоил преимущество минайцив.

Мариуполь только в компенсированное арбитром время сумел сломать сопротивление донецкого Олимпика. Подопечные Александра Бабича получили путевку в следующий раунд розыгрыша турнира благодаря голу Вячеслава Чурко, который реализовал пенальти.