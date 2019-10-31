Кобин эмоционально прокомментировал выход Миная в четвертьфинал Кубка Украины

Главный тренер Миная Василий Кобин отметил важность победы в матче 1/8 финала Кубка Украины над Львовом.

"Эмоции положительные. Мы сделали историю. Сказал это ребятам в раздевалке. Только позитив сейчас.

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Играли против хорошей команды, которая находится на уровне УПЛ. Да, у них сейчас нет результата, но футболисты у них – высокого качества. Нам было трудно, потому что мы играли три дня назад против Волыни. Поэтому применили ротацию. Это все сказалось. Трудно было и психологически, ребята переживали за результат. Понимали, что это за игра. Побольше будет таких матчей как сегодня и как против Волыни – будут быстрее прогрессировать игроки.

Много эмоций сейчас, я говорил ребятам, что это разные турниры и нам нужно готовиться ответственно, чтобы достойно завершить первую часть чемпионата", – цитирует Кобина ua-football.

После 15-ти туров Первой лиги Минай находится на 7-й строчке, отставая от лидера на 4 очка.

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