Кубок Украины: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре

Украинская ассоциация футбола утвердила время проведения жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины.

Вчера, 30 октября, определились все четвертьфиналисты Кубка Украины. В следующий раунд соревнований вышло пять клубов Премьер-лиги (Динамо, Десна, Александрия, Мариуполь, Ворскла), две команды из Первой лиги (Ингулец и Минай) и один представитель Второй лиги (Альянс).

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Жеребьевка этой стадии соревнований состоится в декабре текущего года (точная дата будет определена позже), а сами поединки – весной 2020-го, сообщает официальный сайт УАФ. Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года. Наиболее вероятным местом его проведения называют Тернополь.

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