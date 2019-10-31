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Кубок Украины: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре

19:40 53 Читати українською
Кубок Украины: жеребьевка 1/4 финала состоится в декабре
Динамо – Шахтер – 2:1 / Футбол 24

Украинская ассоциация футбола утвердила время проведения жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины.

Вчера, 30 октября, определились все четвертьфиналисты Кубка Украины. В следующий раунд соревнований вышло пять клубов Премьер-лиги (Динамо, Десна, Александрия, Мариуполь, Ворскла), две команды из Первой лиги (Ингулец и Минай) и один представитель Второй лиги (Альянс).

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Жеребьевка этой стадии соревнований состоится в декабре текущего года (точная дата будет определена позже), а сами поединки – весной 2020-го, сообщает официальный сайт УАФ. Финал Кубка Украины-2019/2020 запланирован на 13 мая 2020 года. Наиболее вероятным местом его проведения называют Тернополь.

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Теги
Кубок Украины Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины Кубок Украины 2019/20
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