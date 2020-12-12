"Была тяжелая игра в тяжелых погодных условиях. Ворскла – очень серьезный соперник, к тому же, в этом сезоне дома никому не проигрывала. Для нас было важно взять очки после трех поражений.

Два отменённых гола полтавчан в видеообзоре матча Ворскла – Минай – 1:1

Мы были максимально настроены, играли хорошо с первых минут и на протяжении всего матча. Мы были ближе к победе, но не всегда тот, кто создает больше моментов, побеждает. При счете 1:0 мы имели моменты, но пропустили и концовка была нервной: матч мог закончиться как победой, так и поражением. В общем, мне понравилась моя команда. Ребята были хорошо настроены и проявили свои лучшие качества.

Для нас важно было дождаться отпуска, потому что после выхода в УПЛ у нас не было отдыха. В Первой лиге были матчи каждый третий день. Плюс – это же переезды, много километров в пути, катались по всей Украине. В конце сезона мы подсели, "наелись". Но хорошо, что на последний матч мы собрались и проявили себя, ведь у нас было 3 подряд поражения и нам было важно завоевать очки. Мы много говорили об этом с футболистами, психологически настраивали.

Будет ли усиление? Да, мы работаем над этим. У нас нет много денег, чтобы мы приглашали большое количество футболистов. И много не надо, а вот 2-3 позиции стоит усилить", – цитирует Кобина официальный сайт Миная.

Заметим, после 13-ти туров Ворскла набрала 20 очков и идет четвертой, Минай с 10 пунктами остался одиннадцатым.

Ворскла расписала ничью с Минаем в матче с двумя отменёнными голами полтавчан