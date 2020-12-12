Ворскла в последних двух турах потерпела два поражения, потеряв третью позицию в турнирной таблице УПЛ, однако у полтавчан ещё был шанс уйти на Новый год с зимней бронзой. Для этого необходимо было надеяться на осечку Десны, а также побеждать в родных стенах Минай – благо, закарпатцы потерпели три разгрома в крайних трёх матчах. При этом на выезде подопечные Василия Кобина ещё ни разу не выиграли. Очевидно, что "зелёно-белые" в этой встрече выступали фаворитами.

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Старт поединка выглядел ровно. Некоторое преимущество в активности демонстрировали хозяева, но ничего опаснее неточного удара Челядин со стандарта они не создали. Минай же шокировал ворсклян на 14-й минуте, когда в Кожанова прошел пас в зону между защитниками на ход Нуриеву – Анатолий ворвался на правый край штрафной и мощно пробил мимо Ризныка. 0:1!

Ворскла в ответ захватила контроль над игрой. В середине тайма это вылилось аж в два гола, однако оба отменили после просмотра видеоповторов. Решения были крайне противоречивыми – особенно в моменте Щербака на 23-й минуте, когда тот реализовал выход один на один. VAR работал над эпизодом почти три минуты, таки найдя офсайд.

На 27-й минуте полтавчане забили в результате классной фланговой атаки и скидки на левый край штрафной с ударом в ближний угол, однако в начале момента нашли положение вне игры. Здесь также всё было "на тоненького", но, скорее всего, арбитры были правы. В любом случае, красивых повторов с расчерченными линиями зрителям не показали.

Ворскле ещё повезло, ведь на 34-й минуте полтавчане могли пропустить второй гол в результате прострела Пиняшка и срезки Яворского в собственные ворота. Мяч прошёл рядом с каркасом. Это был последний опасный момент в первом тайме. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

На второй тайм Юрий Максимов выпустил Васина, а затем добавил ещё и Пешича, однако активнее эту половину встречи начал Минай. В частности, на 55-й минуте неплохой выстрел метров с 20-ти в ближний угол прошёл у Пиняшка, а Нуриев ударом головой на 56-й замкнул подачу с углового – в обоих случаях надёжно сыграл Ризнык.

Разъярённый Юрий Максимов на 61-й снял с игры Челядина, бросив в бой Кравчука – и этот ход сработал уже через две минуты! Кане с правого фланга запустил на край штрафной Пердуту, а тот прострелил на линию вратарской под замыкание Кравчуку – 1:1! Впрочем, уже на 66-й Минай мог восстановить преимущество: Меличенко обокрал на фланге Якубу и прострелил в штрафную на Шиндера, тот пропустил на свободного Пиняшка, а Василий обыграл Ризныка и пробил почти пустые ворота – Пердута вынес мяч с линии ворот! После этого момента поле покинули и Пиняшко, и Якубу.

В следующие 15 минут темп игры упал, а интересных эпизодов почти не возникало. Изредка команды плевались дальними ударами – Голодюк стрелял на трибуны, Кане направлял мяч в руки Поповичу, и только Васину удалось пробить с правого края штрафной (очень неточно). Зато футболисты стали очень активно фолить, что вылилось в три жёлтые карточки (этому изрядно способствовал газон стадиона в Полтаве) и ряд стандартов без обострения. Последний реальный шанс вырвать победу на 87-й минуте упустил Васин, который выстрелил в небо после опрометчивого выхода Поповича из ворот. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Ворскла набрала 20 очков и сравнялась с Десной, однако черниговцы остались третьими благодаря победе в личной встрече. Минай, имея в активе 10 зачётных баллов, остался на одиннадцатой позиции в турнирной таблице.

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