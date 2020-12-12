"Була важка гра у важких погодних умовах. Ворскла – дуже серйозний суперник, до того ж, в цьому сезоні вдома нікому не програвала. Для нас було важливо взяти очки після трьох поразок.

Два скасовані голи полтавців у відеоогляді матчу Ворскла – Минай – 1:1

Ми були максимально налаштовані, грали добре з перших хвилин і упродовж всього матчу. Ми були ближчими до перемоги, але не завжди той, хто створює більше моментів, перемагає. При рахунку 1:0 ми мали моменти, але пропустили і кінцівка була нервовою: матч міг закінчитися як перемогою, так і поразкою. Загалом, мені сподобалася моя команда. Хлопці були добре налаштовані і проявили свої найкращі якості.

Для нас важливо було дочекатися відпустки, бо після виходу в УПЛ у нас не було відпочинку. У Першій лізі були матчі кожен третій день. Плюс – це ж переїзди, багато кілометрів у дорозі, каталися по всій Україні. В кінці сезону ми підсіли, "наїлися". Але добре, що на останній матч ми зібралися і проявили себе, адже у нас було 3 поспіль поразки і нам було важливо завоювати очки. Ми багато говорили про це з футболістами, психологічно налаштовували.

Чи буде підсилення? Так, ми працюємо над цим. У нас немає багато фінансів, щоб ми запрошували велику кількість футболістів. Та й багато не треба, а ось 2-3 позиції варто підсилити", – цитує Кобіна офіційний сайт Миная.

Зауважимо, після 13-ти турів Ворскла набрала 20 очок і йде четвертою, Минай з 10 пунктами залишився одинадцятим.

Два скасовані голи полтавців у відеоогляді матчу Ворскла – Минай – 1:1