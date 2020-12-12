Ворскла не смогла преодолеть Минай на своем поле – 1:1. Смотрите видео голов и интересных моментов матча на "Футбол 24".

Минай шокировал Ворсклу на 15 минуте – это Нуриев разобрался с защитниками и пробил голкипера. Полтавчане побежали отыгрываться и забили дважды, но судья оба взятия ворот отменил после просмотра VAR из-за офсайда. Во второй 45-минутке подопечные Максимова все же сравняли счет усилиями свежего Кравчука.

Ворскла расписала ничью с Минаем в матче с двумя отменёнными голами полтавчан

Боевые 1:1 – Ворскла набрала 20 очков и идет четвертой. Хотя полтавчане сравнялись с Десной, однако черниговцы опережают по дополнительным показателям. Минай с 10 пунктами остался одиннадцатым.