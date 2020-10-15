"Перед каждым домашним матчем мы реально ходим в церковь. Вся команда. Едем на матч, останавливается автобус, потому что церковь находится по пути, и заходим буквально на 5-10 минут.

Кобин назвал топ-3 самых перспективных украинских футболистов

Не все нормально это воспринимают. Никто никого не заставляет. Останавливается автобус и спрашивают, есть ли желающие. Кто-то идет, кто-то стоит на улице и ждет. У футболиста могут быть какие-то проблемы, на**й ему эта церковь, он о своем думает. А есть такие, что с проблемамы сразу бегут в церковь", – сказал Кобин для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Заметим, Минай расположился на 11 строчке турнирной таблицы УПЛ после пяти туров. Этот сезон является дебютным для подопечных Василия Кобина в украинском первенстве.

"Він довів, що не є манекеном": іспанські ЗМІ хвалять динамівця, якого усі недооцінювали, і визнають скандальну крадіжку