Marca: Без гола... і подарувавши гол

Провідне мадридське видання розповідає про величезну проблему Луїса Енріке – відсутність центрфорварда світового рівня. Ні Жерар Морено, ні Родріго, ні Оярсабаль (1 м'яч, але більше промахів) не впорались з обов'язками "дев'ятки" в останніх трьох матчах "Ла Рохи", яка забивала лише одного разу – швейцарцям (1:0). "Звісно, що Іспанія незаслужено поступилась в Києві, але коли ми не реалізовуємо моменти, а Де Хеа – підігрує суперникам, шансів на позитивний результат залишається обмаль. Ми переживаємо складний процес перебудови. Звісно, є хороша молодь попереду (Ансу, Адама), інтенсивність, згуртованість...але бракує найголовнішого – голів. Без цього неможливо перемагати. Іспанія завершувала гру з Рамосом на вістрі атаки. І він створив більше за натуральних форвардів – це досить показаво", – зазначає Marca.

"Гравці Динамо зробили цей матч": Шевченко пробачений, екс-зірка України із шампанським, Іспанію знищують за піжонство

У складі "cиньо-жовтих" чимало компліментів дісталось Георгію Бущану. Останній знову виблискував проти сильного суперника: "Настав час зробити популярним третього голкіпера збірної України, який отримав шанс через проблеми Пятова і Луніна. Воротар Динамо довів, що він – не звичайний манекен у футболі. Мабуть, багато хто вже почав святкувати після удару Рамоса зі штрафного, але Бущан виконав дивовижний сейв. Україна прогресувала якраз завдяки йому.

Україна – Іспанія: неймовірний Бущан, класна молодь і неоднозначні лідери – оцінки "синьо-жовтим" за тріумф у Лізі націй

Команда Шевченка приємно вразила власною поставою після розгрому у Вальдебебас. "Червона Фурія" не очікувала схожого спротиву. Ми зустрілись з примарами минулого, коли Де Хеа необачно покинув ворота, дозволивши відзначитись Циганкову. Так, Давід пропустив лише один гол у трьох матчах, але київська поразка породжує сумніви щодо першого номера". Цікаво, що читачі Marca визнали голкіпера Манчестер Юнайтед найгіршим гравцем матчу. Адама Траоре – лідер інтерактивного опитування. Подіум доповнюють ветерани – Рамос і Навас.

AS: Іспанія має проблему

"Атака завжди була нашим козирем, але нинішня Іспанія втратила гол. Ми знову отримуємо проблеми, коли суперник щільно закривається на власній половині поля, а м'яч рухається недостатньо швидко, аби зламувати насичену оборону. З цим потрібно щось робити. Вихід Адами і Фаті з перших хвилин не покращив реалізацію, хоча вінгер англійського Вулверхемптона був одним з найкращих. Ми не полетіли з настільки міцними крилами на флангах. Поразка... Усе могло б завершитись трагічніше, якби не чергова осічка Німеччини.

Україна майже не загрожувала воротам Де Хеа, який більшість ігрового часу виконував роль глядача. В кінці першого тайму трапився найбільш скандальний епізод матчу – Зубков впав після мінімального контакту з Навасом. Це пенальті, проте у Лізі націй немає VAR (AS порадився з екс-рефері ФІФА Ітурральде Гонсалесом, – прим.ред). Саме в цей момент стало зрозуміло, що гра проходить з уболівальниками – близько 15-ти тисяч глядачів гучно засвистіли. Ось це вже було схоже на футбол. Шевченко задоволено йшов на перерву, його тактика працювала.

У другому таймі картина суттєво не змінилась, але Україна почала грати сміливіше. Зрештою удар Циганкова шокував Іспанію. Ми пробували з усіх сил, Рамос пішов вперед, і навіть щось створив, та все дарма. "Ла Роха" отримала хорошого відкоша", – зазначає AS.

Один з редакторів видання – Томас Ронсеро – присвятив цілу тираду Гооргію Бущану.

Перед матчем ми трохи зловтішались, бо через клятий коронавірус, бодай би його чорти вхопили, команда Шевченка залишилась без основних воротарів, включаючи Луніна з Реала. Врешті-решт екстрено замінювати обох довелося такому собі Георгію Бущану. Хлопчина проковтнув сім м'ячів у Франції і курйозно пропустив від Німеччини. Ми вже потирали руки, вважаючи, що отримаємо легку здобич у Києві, але Бущан зіграв ключову роль у перемозі господарів. Він здійснив кілька розкішних сейвів, насамперед, після пострілу Рамоса, і взагалі не помилявся.

Cuatro: Іспанія провокує хаос

Сайт одного з провідних іспанських телеканалів не бачить явної переваги у команди Луїса Енріке і вважає поразку "Ла Рохи" більш-менш закономірною. "Іспанія володіла ініціативою у першому таймі, хоча до стовідсоткових моментів справа не доходила. Господарі ж запам'ятались скандальним епізодом за участі Зубкова, який проґавив польський рефері Гіль. Здається, там був пенальті. Після перерви гра вирівнялась, ми створювали більше нагод, проте реалізація підводила. Україна використала свій єдиний шанс. Блискавична атака господарів призвела до помилки Де Хеа – 1:0".

Завершуємо огляд ЗМІ коротким аналізом від редактора спортивного відділу "La Nueva España" Ігнасіо Аспаррена спеціально для "Футбол 24". Ми виділили шість основних тез:

– Попри кепський результат – виступ збірної Іспанії складно назвати провалом.

– Ми перебуваємо на початку шляху, викликаються нові футболісти. Сказав би, що "Ла Роха" адаптовується сама до себе.

– Команда продовжує шукати оптимальний склад, стартова "одинадцятка" постійно змінюється. У середній лінії не було трьох ключових гравців (Бускетс, Тьяго і Фабіан).

– Врешті-решт потрібно говорити про величезну заслугу України, яка зуміла нівелювати найбільші чесноти Іспанії.

– Ви гарно читали гру, скористались найменшою можливістю. Мені сподобалась структура Шевченка, організація гри в обороні. Бущан виглядав чудово.

– Пенальті? Не вважаю, що там був очевидний фол. Той епізод викликає сумніви. Зрештою арбітр перебував поруч.

Насамкінець – маленький бонус з вибуховою реакцією іспанських фанів у соціальних мережах. Вони знищують Де Хеа, критикують Луїса Енріке і форвардів... натякають на зміну тренера!

"Дивовижна збірна Іспанії. Траоре зробив тисячу подач, але нікому замикати. Луїс Енріке не викликав Альваро Морату... Я нічого не розумію".

Es flipante está selección española. Tienen a Traoré que ha mandado mil centros y no hay quien remate. Luis Enrique no convocó a @AlvaroMorata ... No entiendo nada #ucraniaespana #UcraniaEspanaRTVE