"Миколенко, однозначно. Талантливый парень. Цыганков. А третий – даже не знаю. Мне в свое время очень нравился Пихалёнок, но потом у него была травма тяжелая. Настолько интеллигентный парень, в Украине мало таких футболистов.

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Только начали его ставить – получил травму. Он парень нормальный. На молодых заживает, как на собаке. Думаю, проблем не будет, он наберет свою хорошую форму", – сказал Кобин для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Напомним, Пихалёнок, принадлежащий Шахтеру, текущий сезон проведет в аренде в СК Днепр-1.

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