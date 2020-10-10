"В Украине за 5 тысяч гривен честно судить никто не будет. Будут всегда искать деньги на стороне, звонить президентам, вице-президентам, спортивным директорам, тренерам: "Дайте денег, чтобы мы вам чем-то помогли".

Арбитрам Первой и Второй лиг повысили зарплаты – суммы "поражают"

В УПЛ у них зарплата 12 тысяч гривен. Это тоже ненормально. Человеку надо поддерживать форму, сходить на фитнес, бегать, какие-то кроссовки купить. Тем более есть семьи, дети – об этом даже не говорим. Это нереально и ненормально.

Считаю, что арбитр УПЛ должен получать минимум 5-10 тысяч долларов в месяц, чтобы он был объективным, не бросался во все стороны. Это хорошая зарплата, чтобы семья из 3-4 человек хорошо и комфортно жила в любой точке нашей страны", – сказал Кобин для Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

После 5-ти туров УПЛ Минай расположился на 11-й строчке, имея еще игру в запасе.

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