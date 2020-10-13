Сборная Украины осталась без ряда основных игроков на октябрьский сбор из-за вспышки COVID-19 в Шахтере. Когда появились первые симптомы и как проходит болезнь – рассказывают сами футболисты для блогера Влады Седан.

Шахтер получил первые положительные тесты на коронавирус 4 октября – сразу после матча с Десной болезнь обнаружили у Андрея Пятова и Тараса Степаненко. Оба сыграли в том поединке, но хавбек признается, что симптомы уже были.

"Когда мы приехали в Чернигов, я чувствовал насморк. Но никогда бы не подумал, что это коронавирус. Думал, что просто простуда, потому что мы тогда на неделе тренировались под дождем", – рассказывает Степаненко.

Следующая волна тестирования в Шахтере (6 октября) не выявила дополнительных больных, однако некоторые футболисты все равно понимали, что инфицированы.

"Впервые появились симптомы в минувшее воскресенье (4 октября – прим. Ф24). Пил кофе и не чувствовал аромата. Порезал чеснок и тоже не почувствовал ничего – тогда понял, что меня поразило. Положительный тест не стал неожиданностью. Просто первое тестирование показало отрицательный результат, а уже второе дало положительный", – рассказывает Сергей Кривцов.

8 октября Шахтер еще раз протестировал всех и сообщил о неутешительных результатах – 9 игроков и 9 работников клуба оказались инфицированы. Среди них оказались игроки сборной Украины: Кривцов, Матвиенко, Мораес.

Впрочем, футболисты Шахтера не ждали результатов тестов, а сразу после Десны изолировались. Матвиенко переехал от родных на другую квартиру, потому что перед тем был в одной комнате со Степаненко. Кривцов отселился от жены и детей, как только потерял нюх. Семьи игроков также прошли тестирование – больных нет.

"Горняки" переносят коронавирус в легкой форме. "Тяжелого состояния нет ни у кого", – говорит Сергей Кривцов.

Николай Матвиенко признается: "Есть слабость. А еще отсутствие запаха и вкуса. Это худшее, что может быть. Жена принесла котлеты, а я ничего не почувствовал. Съел шесть и плакал над каждой. Для меня это разочарование года".

"Сейчас гораздо лучше себя чувствую. Утром бывает нос заложен, иногда голова болит. Нюх не пропадал", - говорит Тарас Степаненко, который остался в одном доме с семьей, но не контактирует ни с кем, а выходит во двор через панорамное окно.

"Многие люди и так переболеет, пока найдут вакцину. Я воспринял болезнь спокойно. Главное – не заразить свою семью и других людей. Каждый по-разному переносит коронавирус, но если так, как я, то можно переболеть и иметь иммунитет", – добавляет Тарас.

За неделю до матча с Реалом футболисты не в оптимальных кондициях. Кривцов вечером выполняет легкие упражнения, Матвиенко почти ничего не делает – слабость, а Степаненко долечивает колено.

"На пользу это не пойдет. Возможно, месяц назад отдых помог бы, но не сейчас. За неделю до старта в Лиге чемпионов – конечно, нет", – рассказывает Кривцов.

Степаненко признался, что использует свободное время для изучения английского и португальского языков. Шутки о том, что в Шахтере украинцы скорее заговорят на португальском, чем бразильцы – на украинском, зашли слишком далеко?

"Уже четвертый год у нас португальский тренер. Португальский язык все время на слуху. Есть переводчик, но это как фильмы с субтитрами. Футбольные темы давно понимаю, но одно дело понимать, а другое – уметь что-то сказать. Поэтому я решил начать с простых фраз, чтобы иметь возможность подсказать на поле. А потом задумался: язык на слуху, могу практиковаться, почему же не взять преподавателя?" – объясняет Тарас.

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Мнение инфицированных о матче сборной Украины с Германией единодушно – они хвалят партнеров. "Молодцы, достойно сыграли", – считает Матвиенко. "Проявили характер, держались до последнего", - говорит Степаненко.

"Очень достойная игра. Верил, что вырвем ничью, но не повезло. С французами, считаю, также не повезло со счетом. Пропустили слишком много, почти каждый удар залетал. Сборная выглядела не столь плохо", – подытожил Сергей Кривцов.