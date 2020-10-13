"Миколенко, однозначно. Талановитий хлопець. Циганков. А третій – навіть не знаю. Мені свого часу дуже подобався Піхальонок, але потім у нього була травма важка. Настільки інтелігентний хлопець, в Україні мало таких футболістів.

Арбітри УПЛ повинні отримувати до 10 тисяч доларів, – Кобін

Тільки почали його ставити – отримав травму. Він хлопець нормальний. На молоді заживає, як на собаці. Думаю, проблем не буде, він набере свою хорошу форму", – сказав Кобін для Youtube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Піхальонок, який належить Шахтарю, поточний сезон проведе в оренді в СК Дніпро-1.

Степаненко вчить португальську, розчарування року для Матвієнка – як лідери збірної України хворіють на коронавірус