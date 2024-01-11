Полузащитник Палмейраса Кевин перейдет в Шахтер, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х (раньше Твиттер).

СК Днепр-1 готовит трансферную революцию – Максимов и Ко хотят двух игроков Шахтера и экс-форварда Динамо

По информации источника, сумма трансфера 21-летнего бразильца составит 15 миллионов евро. Отмечается, что уже в субботу, 13 января, футболист пройдет медосмотр в донецком клубе.

Напомним, Шахтер и ранее пытался подписать вингера, который также может сыграть на позиции оттянутого форварда, но получил отказ – "зелено-белых" не устроила предложенная "горняками" сумма (10+4 млн евро).

К слову, действующий контракт Кевина с Палмейрасом (бразильцам игрок принадлежит на 70%) рассчитан до конца 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за первую команду 9 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?