Клубы УПЛ определились с транслятором сезона 2023/24, – источник
Похоже, процесс по созданию УПЛ-ТВ сдвинулся с мертвой точки.
В среду, 19 июля, клубы УПЛ во время очередной онлайн-встречи решали судьбу телепула и выбирали того, кто будет транслировать матчи чемпионата Украины в новом сезоне. На повестке дня было два предложения: от телеканала XSPORT и от Руха по созданию УПЛ-ТВ.
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Неожиданно на нынешнем совещании появился третий игрок – MEGOGO, который предложил свои условия.
По сообщению "ТаТоТаке", в итоге 11 клубов проголосовали за проект УПЛ-ТВ с возможностью размещаться на MEGOGO и других ОТТ-платформах. Верес и Шахтер должны определиться до 18:00 сегодняшнего дня. Окончательные детали будут обсуждены в четверг, 20 июля, в 14:00.
Напомним, в прошлом сезоне клубы УПЛ так и не смогли договориться о едином телепуле – часть матчей показывала Setanta (которая, в результате, разорвала сотрудничество с УПЛ), а часть транслировала "1+1 media".
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