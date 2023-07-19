У середу, 19 липня, клуби УПЛ під час чергової онлайн-зустрічі вирішували долю телепулу і обирали того, хто транслюватиме матчі чемпіонату України у новому сезоні. На порядку денному було дві пропозиції: від телеканалу XSPORT та від Руха щодо створення УПЛ-ТБ.

XSPORT планує безкоштовну трансляцію першого кола УПЛ – "темна конячка" презентував своє бачення телепулу

Неочікувано на нинішній нараді з'явився третій гравець – MEGOGO, який запропонував свої умови.

За повідомленням "ТаТоТаке", у підсумку 11 клубів проголосували за проект УПЛ-ТБ з можливістю розміщуватися на MEGOGO та інших ОТТ-платформах. Верес та Шахтар мають визначитися до 18:00 сьогоднішнього дня. Остаточні деталі будуть обговорені у четвер, 20 липня, о 14:00.

Нагадаємо, минулого сезону клуби УПЛ так і не змогли домовитись про єдиний телепул – частину матчів показувала Setanta (яка, в результаті, розірвала співпрацю з УПЛ), а частину транслювала "1+1 media".

Рух підтвердив намір спонсорувати УПЛ ТБ – у конкурента надто тісні зв'язки з Шахтарем