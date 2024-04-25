Клуби УПЛ мінімальною більшістю підтримали пропозицію виділити кошти на преміювання арбітрів, повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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За інформацією джерела, кожен представник еліти має викласти 1 мільйон гривень для покращення суддівства. За задумом, в УАФ буде створено спецфонд, кошти з якого підуть на бонусні виплати арбітрам згідно з оціночним рейтингом, який сам же комітет арбітрів суб'єктивно і складе за підсумками сезону. Частина грошей буде спрямована на певні організаційні витрати комітету, в тому числі процедуру проходження поліграфу.

Зазначається, що у клубів був тиждень, щоб відповісти на анкетування. У ньому було три простих питання: підтримую/не підтримую/інші пропозиції. "ЗА" висловились 9 клубів, які вважають, що грошові премії допоможуть арбітрам працювати якісніше, прозоріше і чесніше.

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