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Клуби Першої ліги вирішили дограти сезон – попереднє рішення скасували, до регламенту внесли правки

13:30 772 Читать на русском
Клуби Першої ліги вирішили дограти сезон – попереднє рішення скасували, до регламенту внесли правки
Засідання ПФЛ / Фото ПФЛ

Представники клубів Першої ліги проголосували за завершення сезону згідно з регламентом.

Одразу 6 клубів (Інгулець, Металіст 1925, Агробізнес, Оболонь-Бровар, ОПФК Черкащина, МФК Металург) та президент ПФЛ проголосували за відновлення розіграшу Першої ліги, повідомляє FootBoom.

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Проти такої ідеї виступили Кремінь, Прикарпаття, Миколаїв і Чорноморець. Варто відзначити, що на засідання не прийшли представники 6-ти команд – Минай, Волинь, Рух, Авангард, Балкани і Гірник-Спорт.

Клуби також проголосували за зміни до регламенту. Тепер після 2 неявок на матчі команда не бере участі в змаганнях, але залишається в складі ПФЛ. У випадку неявки такій команді зарахується технічна поразка 0:3.

Нагадаємо, раніше клуби Першої ліги більшістю голосів вирішили завершити сезон 2019/20 в його традиційному форматі. Це викликало серйозний резонанс – зокрема, про своє незадоволення відкрито заявляв Інгулець, який посідає 4 місце в таблиці.

Остаточне рішення щодо долі турніру має прийняти виконком УАФ. За попередніми прогнозами, розіграш Першої ліги може відновитись 23 червня.

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