"Покажите свои яйца, заканчивайте с этим колхозом": Козловский уничтожил ПФЛ за неопределенность с продолжением сезона

Президент Руха Григорий Козловский не сдерживает своего возмущения из-за задержки в решении судьбы Первой лиги.

"В сотый раз публично заявляю: Рух готов доиграть этот чемпионат в классическом формате, точка. Других сценариев – 3,5 или 10 команд – не будет. Но афера, которую 2 или 3 клубы пытаются протолкнуть, точно не пройдет. Мы или играем этот чемпионат, или завершаем его.

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Решение пусть принимает исполком ПФЛ. Мой совет – ребята, действительно покажите свои яйца. Придите и скажите – чемпионат начинается такого-то числа. И заканчивайте с этим колхозом, заканчивайте с этим базаром. Назовите дату и скажите, что должны пройти клубы, чтобы возобновить чемпионат", – заявил Козловский в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, представители клубов Первой лиги должны встретиться 5 июня, чтобы принять окончательное решение о продлении чемпионата.

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