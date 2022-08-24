Журналист Михаил Спиваковский рассказал, как могут наказывать клубы, которые будут отказываться от трансляций на Setanta Sports, ставшей официальным транслятором матчей УПЛ.

"Если клубы решат подать в КДК УАФ жалобу, то представители КДК соберутся и будут решать: 1-й шаг – 250 тысяч гривен условного штафа, 2-й матч –250 тысяч реального штрафа, 3-й матч – 500 тысяч и минус 3 очка условно 4-й матч – минус 500 тысяч и 3 очка по факту.

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Каждый следующий матч после 4-го – 500 тысяч и минус 3 пункта. Мне просто интересно: что будет дальше, кто будет следующим и как это будет решаться…", – сказал Спиваковский в программе ТаТоТаке.

Напомним, что старт сезона УПЛ ознаменовался скандалами вокруг трансляций матчей. Setanta Sports стала официальным транслятором, однако четыре клуба (Рух, Динамо, СК-Днепр-1, Заря) отказались от трансляций поединков на этом канале. Уже дважды съемочная группа телеканала не пускалась на стадион, где проходил матч чемпионата Украины. Трансляции в YouTube не от Setanta уже неоднократно блокировали.

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