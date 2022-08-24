"Прежде чем выиграть заявку на трансляции УПЛ, мы тщательно изучили местное законодательство, в частности законы о СМИ и спорте. К процессу привлекли ряд международных консультантов, и только убедившись во всем этом, мы решили подать заявку и создать единый телепул.

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Любые действия против единого телепула будут преследоваться по закону, в том числе на спортивном уровне. Любые нарушения, будь то клубов или отдельных медиа-групп, не останутся без ответа. Поэтому Setanta Sports будет действовать по закону и будет ждать реализации соответствующих решений украинской Премьер-лигой.

Также еще раз хотим подчеркнуть, что доход, полученный от международной трансляции украинской Премьер-лиги, будет полностью использован для УПЛ и соответственно для укрепления и развития украинских клубов. В этом процессе мы уже ведем переговоры с более чем 30 странами. Альтернативы единому телепулу нет, и этот проект не может быть поврежден действиями отдельных клубов или медиагрупп", – говорит Fanday ответ Setanta Sports.

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Напомним, совет клубов УПЛ большинством голосов принял решение о создании телепула. Права на трансляции матчей чемпионата Украины купила компания Setanta Sports. Однако несколько клубов (Динамо, Заря, СК Днепр-1, Движение и Металлист) решили игнорировать решение и продолжают транслировать матчи на телеканалах Коломойского. Более того, вчера Заря не допустила работников Setanta Sports на стадион, чтобы те не смогли транслировать матч против Ворсклы.