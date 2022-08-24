Съемочная группа Setanta не смогла попасть на стадион Украина. Поединок первого тура УПЛ во Львове будет транслироваться по другому каналу.

Рух не пустил Setanta на матч / ФК Рух

"В связи с недопущением футбольным клубом Рух съемочной группы на позиции для съемки матча Рух – Металлист, передвижная телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион Украина, на котором проводится матч.

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После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", – говорится в заявлении на официальном сайте УПЛ.

Ранее львовский клуб анонсировал трансляцию матча против Металлиста в своем YouTube канале и канале НТА. Поединок стартует в 15.00. Игру должен был комментировать Виктор Вацко, но позже "желто-черные" сообщили о срыве договоренности.

Напомним, 23 августа аналогичный случай произошел в Ужгороде. Представители Setanta не смогли попасть на поединок Заря – Ворскла, который транслировали в YouTube и на канале 2+2.

Ранее именно Setanta стал официальным транслятором УПЛ, однако ряд клубов (Рух, Динамо, СК-Днепр-1, Заря) заявили, что отказываются передавать медиаправа указанной компании.

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