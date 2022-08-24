Журналіст Михайло Співаковський розповів, як можуть карати клуби, які відмовлятимуться від трансляцій на Setanta Sports, яка стала офіційним транслятором матчів УПЛ.

"Якщо клуби вирішать подати в КДК УАФ скаргу, то представники КДК зберуться і будуть вирішувати: 1-й крок – 250 тисяч гривень умовного штафу, 2-й матч –250 тисяч реального штрафу, 3-й матч – 500 тисяч та мінус 3 очки умовно, 4-й матч – мінус 500 тисяч та 3 очки по факту.

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Натомість кожен наступний матч після 4-го – 500 тисяч і мінус 3 пункти. Мені просто цікаво: що буде далі, хто буде наступним і як це буде вирішуватися…", – поділився Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, що старт сезону УПЛ ознаменувався скандалами навколо трансляцій матчів. Setanta Sports стала офіційним транслятором, проте чотири клуби (Рух, Динамо, СК-Дніпро-1, Зоря) відмовились від трансляцій поєдинків на цьому каналі. Вже двічі знімальну групу телеканалу не пускали на стадіон, де проходив матч чемпіонату України. Натомість, трансляції в YouTube не від Setanta вже неодноразово блокували.

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