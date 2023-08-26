До закрытия летнего трансферного окна осталась еще почти неделя, но оно уже станет самым дорогим в истории английского футбола.

По состоянию на 25 августа клубы английской Премьер-лиги потратили в летнее окно около 2 миллиардов фунтов на подписание новых футболистов. Если точно, то 1,95 млрд.

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Это уже стало самой большой суммой в истории. Предыдущий рекорд был установлен летом 2022-го. Тогда клубы АПЛ потратили 1,92 млрд фунтов, сообщает Deloitte.

Понятно, что до 1 сентября сумма превысит 2 миллиарда. Средняя стоимость одного трансфера в летнее окно-2023 составляет 25 миллионов фунтов (год назад было 20). Этим летом клубы АПЛ уже оформили 2 трансфера на сумму более 100 миллионов фунтов (Деклан Райс из Вест Хэма в Арсенал и Мойзес Кайседо из Брайтона в Челси). Год назад переходов стоимостью 100+ млн фунтов не было.

А вот чистые расходы клубов АПЛ составили 825 миллионов фунтов стерлингов. Это на 25% меньше, чем летом 2022 года (1,1 млрд фунтов).

Напомним, трансферное окно в АПЛ и других топ-чемпионатах Европы закроется 1 сентября.

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