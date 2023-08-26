До закриття літнього трансферного вікна залишився ще майже тиждень, але воно вже стане найдорожчим в історії англійського футболу.

Станом на 25 серпня клуби англійської Прем'єр-ліги витратили у літнє вікно майже 2 мільярди фунтів на підписання нових футболістів. Якщо точно, то 1,95 млрд.

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Це вже стало найбільшою сумою в історії. Попередній рекорд був встановлений влітку 2022-го. Тоді клуби АПЛ витратили 1,92 млрд фунтів, повідомляє Deloitte.

Зрозуміло, що до 1 вересня сума перевищить 2 мільярди. Середня вартість одного трансферу у літнє вікно-2023 складає 25 мільйонів фунтів (рік тому було 20). Цього літа клуби АПЛ вже оформили 2 трансфери на суму більше 100 мільйонів фунтів (Деклан Райс із Вест Хема в Арсенал і Мойзес Кайседо із Брайтона в Челсі). Рік тому переходів вартістю 100+ млн фунтів не було.

А от чисті витрати клубів АПЛ наразі склали 825 мільйонів фунтів стерлінгів. Це на 25% менше, ніж улітку 2022 року (1,1 мільярда фунтів).

Нагадаємо, трансферне вікно в АПЛ та інших топ-чемпіонатах Європи зачиниться 1 вересня.

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