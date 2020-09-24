Клубы АПЛ обратились к Английской футбольной лиги с требованием проводить тест на наличие COVID-19 у всех участников Кубка английской лиги, сообщает The Sun. В противном случае они угрожают бойкотировать участие в турнире.

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"С медицинской точки зрения, почему мы участвуем в соревнованиях, где играем с командами, которые не проверены на наличие коронавируса? Английская футбольная лига не тестирует своих игроков по финансовым причинам.

Мы и несколько других клубов Премьер-лиги предложили провести тест на наши команды за наш счет, чтобы наши игроки не играли против непроверенных игроков. К сожалению, Халл этого не захотел. Чарльтон, например, на прошлой неделе согласился на предложение", – приводит The Sun слова Дэвида Салливана.

Напомним, коронавирус был зафиксирован у наставника Вест Хэма Дэвида Мойеса и игроков команды Диопа и Каллена перед началом игры против Халл Сити. Еще один матч Кубка Лейтон Ориент – Тоттенхэм было перенесено из-за массовых случаев коронавируса у команды второго английского дивизиона.

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