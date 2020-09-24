Клуби АПЛ звернулись до Англійської футбольної ліги із вимогою проводити тест на наявність COVID-19 в усіх учасників Кубка англійської ліги, повідомляє The Sun. В іншому випадку вони погрожують бойкотувати участь у турнірі.

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"З медичної точки зору, чому ми беремо участь у змаганнях, де граємо з командами, які не перевірені на наявність коронавірусу? Англійська футбольна ліга не тестує своїх гравців з фінансових причин.

Ми та декілька інших клубів Прем’єр-ліги запропонували провести тест на наші команди за наш рахунок, щоб наші гравці не грали проти неперевірених гравців. На жаль, Халл цього не захотів. Чарльтон, наприклад, минулого тижня погодився на пропозицію", – наводить The Sun слова Девіда Саллівана.

Нагадаємо, коронавірус було зафіксовано у наставника Вест Хема Девіда Мойєса та гравців команди Діопа та Каллена перед початком гри проти Халл Сіті. Ще один матч Кубка Лейтон Орієнт – Тоттенхем було перенесено через масові випадки коронавірусу в команди другого англійського дивізіону.

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