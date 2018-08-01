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Аліссон суперсейвом продемонстрував, чому Ліверпуль заплатив за нього 75 млн євро

15:04 1180 Читать на русском
Аліссон суперсейвом продемонстрував, чому Ліверпуль заплатив за нього 75 млн євро
Аліссон / фото: ФК Ліверпуль

Новоспечений голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер вже на першому тренуванні у новій команді підтвердив свій високий клас.

Новачок Ліверпуля воротар Аліссон вже встиг довести наставнику команди Юргену Клоппу, що мерсисайдці не дарма заплатили за нього 75 мільйонів євро.

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Напередодні бразилець взяв участь у своєму першому тренувальному занятті у складі Ліверпуля, після того, як перейшов з італіійської Роми.

В одному з ігрових епізодів Аліссон блискуче парирував удар впритул від Марко Груїча.

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Відеоновини Аліссон Аліссон
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