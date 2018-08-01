Аліссон суперсейвом продемонстрував, чому Ліверпуль заплатив за нього 75 млн євро

Новоспечений голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер вже на першому тренуванні у новій команді підтвердив свій високий клас.

Новачок Ліверпуля воротар Аліссон вже встиг довести наставнику команди Юргену Клоппу, що мерсисайдці не дарма заплатили за нього 75 мільйонів євро.

Аліссон Бекер – музикант та рибалка: 8 фактів про зіркового новачка Ліверпуля, які ви могли не знати

Напередодні бразилець взяв участь у своєму першому тренувальному занятті у складі Ліверпуля, після того, як перейшов з італіійської Роми.

В одному з ігрових епізодів Аліссон блискуче парирував удар впритул від Марко Груїча.