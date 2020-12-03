С 1 января 2021-го вступают в силу новые трансферные ограничения, сообщает Sky Sports.

Ливерпуль готов продать кого-то из трио Фирмино-Мане-Салах, чтобы помешать трансферным планам Реала

Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков-граждан Европейского Союза в возрасте до 18 лет. Игроков до 21 года – не более трех за окно. Также на них будут распространяться правила получения рабочей визы, которые ранее касались только неграждан ЕС. Потенциальному новичку АПЛ придется иметь определенный процент сыгранных матчей за свою сборную. Чем ниже сборная расположена в рейтинге ФИФА, тем больше должен быть этот процент.

Напомним, четыре года назад Великобритания провела референдум по выходу из ЕС, а 31 января 2020-го официально покинула альянс.

Динамо хотят продать форварда, который простил Ливерпуль и разозлил фанатов сумасшедшим промахом