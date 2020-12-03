З 1 січня 2021 року набудуть чинності нові трансферні обмеження, повідомляє Sky Sports.

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Клуби АПЛ не матимуть права підписувати гравців-громадян Європейського Союзу віком до 18 років. Гравців віком до 21 року – не більше трьох за вікно. Також на них будуть поширюватися правила отримання робочої візи, які раніше стосувалися лише негромадян ЄС. Потенційному новачку АПЛ доведеться мати певний відсоток зіграних матчів за свою збірну. Чим нижче збірна розташована у рейтингу ФІФА, тим більшим повинен бути цей відсоток.

Нагадаємо, чотири роки тому Велика Британія провела референдум щодо виходу з ЄС, а 31 січня 2020-го офіційно покинула альянс.

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