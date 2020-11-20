Динамо хотело подписать Линкольна еще летом, однако не успевало оформить трансфер до дедлайна. После этого с 19-летним бразильцем случилось очень много. Он начал редко выходить даже на замену, получая не более 10 минут за матч. Впрочем, форвард Фламенго так легко не сдался и выдал крутой октябрь: забил 3 гола и оформил ассист, отличился в каждой игре чемпионата Бразилии или Копа Либертадорес, где выходил в стартовом составе.

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И тут Линкольн внезапно потерял форму. По состоянию на середину ноября его дела настолько плохи, что главный тренер самого популярного клуба Бразилии (знаменитый вратарь-бомбардир Рожерио Сени) требует продать его, чтобы получить форварда посильнее – с большим опытом и стабильной результативностью. Потенциальный новичок Динамо навлек на себя гнев фанатов, когда не сумел забить в пустые ворота. А ведь они уже видели в сетке победный мяч в противостоянии с одним из аутсайдеров сезона, который вывел бы Фла в лидеры бразильской Серии А.

Фаны сразу же вспомнили его промах в финале последнего Клубного ЧМ-2019, когда он простил Ливерпуль с убойной позиции. Словом, давление началось сумасшедшее. Поэтому теперь не только разъяренные болельщики, но и сам Сени не видит Линкольна в составе, хотя другие нападающие (Габигол и Педро) травмированы. Фламенго по сути стремится спихнуть Динамо перспективного, но не очень сформированного снайпера. Цена вопроса – примерно все те же 4,5 миллиона евро, уверяет популярный журналист Венье Касагранде.

Инициатором обновления переговоров с киевлянами стало именно руководство "красно-черных". Болельщики одного из лидеров бразильского первенства безжалостны в своем сарказме: "Заплатит ли Фламенго, чтобы Динамо взяло Линкольна?" Троллинг троллингом, а из него может вырасти добротный бомбардир. Пусть не элитного уровня, но Луческу таких любит. Линкольн – киллер даже не штрафной, а вратарской (80% голов за Фла забил именно с расстрельной дистанции). Был очень результативным в сборной Бразилии U-17, где забил дебютный гол в 15 лет, а затем добавил еще 8 и 3 ассиста, отличаясь в среднем каждые 160 минут.

Стал бронзовым призером ЧМ-2017, но все свои 3 мяча положил еще на групповом этапе. Да и в сборных ему часто доверяли исполнять пенальти. На взрослом уровне с результативностью стало несколько хуже. Линкольн забивает каждые 212 минут в Фламенго. Нарезки матчей за молодежные команды показывают, что он способен и убежать из глубины, и забить головой, и отдать блестящий разрезной пас за спины. Роналдо из него вряд ли получится, но кто-то не хуже лучшего бомбардира в истории Шахтера Луиса Адриано – вполне реально.

Еще несколько лет назад бразильцы просили за молодого форварда 30 миллионов евро, когда на горизонте возник интерес Реала и Барселоны. Мадридское издание AS называло его среди топ-20 подростков мира, которые будут зажигать в 2020 году. Сейчас Трансфермаркт оценивает его в 5,4 млн, а приобрести можно еще дешевле. Очень вероятно, что Луческу способен раскрыть его лучшие качества. Такой трансфер мог бы добавить мотивации и конкуренции Супряге, но закрыть путь своим воспитанникам. Хотя есть ли у последних реальный шанс? Зная прошлое румынского тренера, украинцам он доверяет, но прежде всего на позициях подальше от чужих ворот.

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