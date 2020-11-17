Ливерпуль готов продать одного из ведущих игроков нападения, чтобы получить еще лучшее усиление.

Ливерпуль не попрощался с идеей подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе летом 2021 года, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Sunday Times.

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По информации источника, английский клуб стремится опередить мадридский Реал в борьбе за 21-летнего француза. Ливерпуль даже рассматривает возможность продажи Мохаммеда Салаха, Садио Мане или роберто Фирмино, чтобы освободить место для Мбаппе. Если поступит хорошее предложение, кто-то из тройки может уйти.

Отмечается, что Салах, Мане или Фирмино могут быть проданы в клуб Ла Лиги, но в какой именно, не уточняется. Трансфер Диогу Жоты показал, что Юрген Клопп способен на трансформации атакующей линии, которые сделают Ливерпуль только сильнее.

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