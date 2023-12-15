Саудовская О лиге, 17-й тур

Аль-Раэд – Дамак – 0:1

Гол: Нкуду, 42

Аль-Фатех – Аль-Шабаб – 1:1

Голы: Батна, 15 – Радиф, 58

Аль-Хиляль – Аль-Вахда – 2:0

Голы: Абдулхамид, 20, Митрович, 80

Аль-Раэд Игора Йовичевича набрал 4 очка в предыдущих двух турах, но в гости приехал соперник с еще лучшей серией – Дамак выиграл 3 матча подряд. Команда экс-тренера Шахтера была вынуждена прощаться с успешным отрезком из-за гола Жоржа-Кевина Нкуду, который в свое время поиграл за Тоттенхэм и Марсель. Аль-Раэд остался в зоне вылета, а Дамак пытается держаться вблизи багатых грандов.

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Аль-Фатех поддерживать этот темп уже не может. После замечательного старта подопечные Славена Билича развалились и идут только на седьмой строчке. Домашняя ничья с Аль-Шабабом хотя бы прервала 3-матчевую серию поражений.

Аль-Хиляль продолжает лететь к чемпионству. Лидер таблицы не ощутил сопротивления Аль-Вахды, а Митрович пытается бросить вызов Роналду в бомбардирской гонке – 15-й гол против 16 у португальца (близко и Нкуду с 14). Криш с Аль-Насром отстают от Аль-Хиляля уже на 10 очков, хотя имеют один матч в запасе.

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