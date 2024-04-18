Известны имена европейских команд, которые примут участие в клубном ЧМ-2025.

Арсенал проиграл Баварии в двухматчевом противостоянии с общим счетом 2:3. "Канониры" таким образом потеряли возможность квалифицироваться на клубный ЧМ-2025.

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Зальцбург стал 12-й европейской командой, которая примет участие на турнире. Ранее путевки на клубный ЧМ-2025 добыли Челси, Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Интер, Порту, Бенфика, Боруссия Д, Ювентус и Атлетико.

В 2025 году клубный чемпионат мира будет принимать США. Соревнования стартуют 15 июня и продлятся до 13 июля. На турнире примут участие 32 команды, которые поделят на восемь групп.

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