Відомі імена європейських команд, які візьмуть участь у клубному ЧС-2025.

Арсенал програв Баварії у двоматчевому протистоянні з загальним рахунком 2:3. "Каноніри" таким чином втратили можливість кваліфікуватися на клубний ЧС-2025.

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Зальцбург став 12-ю європейською командою, яка візьме участь на турнірі. Раніше путівки на клубний ЧС-2025 здобули Челсі, Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Інтер, Порту, Бенфіка, Борусія Д, Ювентус та Атлетіко.

У 2025 році клубний чемпіонат світу прийматиме США. Змагання стартуватиме 15 червня і триватиме до 13 липня. На турнірі візьмуть участь 32 команди, які поділять на вісім груп.

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