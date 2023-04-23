В матче чемпионата Португалии Академико Визеу - Оливейренсе (1:4) экс-форвард сборной Японии (89 матчей, 55 голов) впервые сыграл за новую команду. Кадзуеси Миура вышел на поле на 90-й минуте, результативными действиями отличиться не успел. Оливейренсе набрал 37 очков и занимает 9 место, поставив подножку сопернику, претендующему на выход в элиту.

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Миура в свои 56 считается самым возрастным действующим профессиональным футболистом мира. Японский центрфорвард начал еще в 80-х, за карьеру поиграл за два десятка клубов, успел побывать в Дженоа, Сантосе и Динамо Загреб.

Интересно, что в Украине ему мог бы составить конкуренцию Николай Лиховидов – 57-летний играющий президент клуба Реал Фарма до сих пор выходит на поле во Второй лиге.

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