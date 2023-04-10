Национальная лига Англии, 43-й тур

Рексем – Ноттс Каунти – 3:2

Голы: Маллен, 48, Менди, 69, Ли, 78 – Босток, 45+4, Кэмерон, 75

На 90+7-й минуте Кедвин Скотт не реализовал пенальти (вратарь)

Обе команды набрали по 100 очков в турнирной таблице, при этом Ноттс сыграли на одну игру больше. В очной встрече валлийский Рексем одолел своего соперника со счётом 3:2. Победа хозяев стала волевой, так как первый тайм остался за Ноттс Каунти – забил Джон Босток. Он известен тем, что в 14-летнем возрасте отказался сменить академию Кристал Пэлас на академию Барселоны. В итоге за свою 17-летнюю карьеру Босток сменил 15 разных клубов в пяти странах, пока не осел в Ноттс Каунти. Этот гол в ворота Рексема стал для него первым с 2016 года.

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После перерыва хозяева совершили камбэк, а затем снова пропустили. Победный мяч за валлийцев забил Эллиот Ли на 78-й минуте. Ноттс Каунти имел все шансы спастись в этой встрече: на 90+7-й минуте госте заработали пенальти, но не смогли его реализовать – с ударом Кедвина Скотта справился Бен Фостер. Примечательно, что 39-летний вратарь присоединился к Рексему в конце марта – полтора месяца назад!

Таким образом, Рексем вышел в единоличные лидеры пятого дивизиона Англии и сделал еще один шаг в сторону повышения, ему осталось сыграть в Национальной лиге еще 3 матча. Команда Филипа Паркинсона близка к тому, чтобы получить прямую путёвку в Лигу 2.

Если Ноттс финиширует вторым, ему придётся играть в плей-офф за право повыситься в классе.

Напомним, что недавно Рексем был приобретен голливудским актером Райаном Рейнольдсом.